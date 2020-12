»Jeg så det i nyhederne i går aftes. Jeg var chokeret over, at det var kommet dertil. Det må jeg erkende.«

Sådan siger fodboldekspert på TV3 Sport Bo Henriksen om fyringen af Jonas Dal i AC Horsens.

Dal nåede kun at få lidt over tre måneder i Horsens – hvor han overtog trænersædet fra netop Bo Henriksen, der sidst i august takkede af efter seks år i klubben.

»Det gør i den grad ondt at se ens halve liv rende rundt og tabe. Det er jo nærmest et halvt liv, man er rendt rundt der. Selvfølgelig smerter det da én, men det er ikke synd for mig,« siger Bo Henriksen om Horsens' nedtur.

Efter 11 spillerunder ligger Horsens næstsidst med sølle seks point og kun en enkelt superligasejr under Jonas Dal.

Alligevel overrasker fyringen en smule. For blot en måned siden blev Dal fredet af direktør Kristian Nielsen, men det på trods gik den altså ikke længere.

»Jeg aner ikke, hvad der er sket eller hvorfor. Men jeg er selvfølgelig ked af det, eftersom jeg har stået i spidsen for det i seks år og bygget det op fra, at de var ved at lukke ungdomsafdelingen til, at det var ved at gå konkurs til, at de havde en rigtig fin økonomi og et rigtig fint ungdomssetup, til dér de er nu. Det er gået voldsomt stærkt med den detour, der er lige nu i hvert fald,« siger Bo Henriksen og understreger, at han ingen kontakt har haft med klubben siden sin fyring – af respekt for Jonas Dal og resten af klubben.

»Men der er da følelser i klemme. Det er jo mig, som har ansat de fleste spillere og medarbejdere i klubben. Så for mig at se er jeg bare sindssygt ked af det. Jonas Dal virker som en meget sympatisk og sød fyr. Derfor er jeg voldsomt ked af den udvikling, det har taget.«

Jonas Dal nåede kun at vinde en superligakamp med AC Horsens. Det var en 3-1 sejr mod Vejle 29. november. Foto: Henning Bagger

Alligevel tror Bo Henriksen på, at AC Horsens går bedre tider i møde.

»Jeg har selv prøvet, at det gik dårligt og tabe nogle kampe i træk. Jeg ved, hvordan tingene er. Det vigtigste for mig, er, at de mennesker og spillere, der er der, får de resultater, de gerne vil, og opnår det, de håber på. Det tror jeg stadigvæk på, at de kan.«

Men du skal ikke være den næste Horsens-træner?

»Det skal jeg ikke, nej.«

Assistenttræner Mads S. Lyng overtager rollen som cheftræner indtil nytår.

Hans første kamp i spidsen for AC Horsens er på søndag, når holdet skal møde AGF.