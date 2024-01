Et chok har ramt den norske fodboldverden.

For den 33-årige norske landsholdsspiller Stefan Strandberg er tvunget til at stoppe fodboldkarrieren.

Efter en rygoperation omkring jul blev Strandberg ramt af en blodprop i hele venstre ben og op i maven, skriver Dagbladet.

Nordmanden er glad for bare at være i live.

»Det er naturligt nok en livskrise for mig. Jeg har spillet fodbold hver dag, siden jeg lærte at gå, og jeg var absolut ikke klar til at stoppe,« siger Stefan Strandberg.

»Nu er alt taget fra mig. Fodboldkarrieren er slut. Jeg var klar til at kæmpe for Vålerenga og landsholdet, og dette er et stort chok.«

»Lige nu er jeg bare glad for at være i live, men jeg har brug for tid til at lade alt synke ind,« fortsætter han ifølge mediet.

Strandberg har været fast mand i midterforsvaret på det norske landshold de seneste år, hvor han har spillet i alt 36 landskampe.

Han har tidligere spillet for blandt andre Rosenborg, Krasnodar, Hannover, Salernitana og altså senest Vålerenga.