Real Betis' tidlige føringsmål mod Athletic Bilbao førte til jubel hos hjemmeholdets fans, men også til en blodig ulykke på sidelinjen.

For da argentinske Chimy Avila bankede de grønstribede værter foran med 1-0, endte den spanske linjevogter Guadalupe Porras Ayuso pludselig i græsset med et blodfyldt ansigt.

Assistenten havde så travlt med at holde øje med offsidelinjen i Betis' hurtige kontrakniv, at hun overså et tv-kamera, der var placeret tæt ved sidelinjen, og løb uheldigvis med ansigtet først ind i linsen.

Det skriver den spanske avis Marca.

Billeder fra kampen afslører, at sammenstødet på ingen måde var harmløst.

Blodet flød fra spanierens ansigt, og hun måtte tilses af læger på sidelinjen, inden hun så sig nødsaget til at trække sig fra opgøret og blev båret fra banen.

Así ha quedado el rostro de Guadalupe Porras.



Así ha quedado el rostro de Guadalupe Porras.

Ha tenido que ser retirada en camilla y evacuada en ambulancia.

Hun måtte derfor erstattes af kampens fjerdedommer, Néstor Holgueras Castellanos, som endte med at passe sidelinjen i kampens resterende 75 minutter.

Opgøret mellem de to konkurrenter om de europæiske billetter i LaLiga forløb efterfølgende relativt fredeligt.

Det med undtagelse af da Athletics Nico Williams fik lidt af en hjerneblødning og så gult to gange indenfor et minut og gjorde betingelserne sværere end nødvendigt for udeholdet.

Det udnyttede hjemmeholdet, og Betis sejrede i sidste ende 3-1 og sætter sig dermed på ligaens sjetteplads, som giver adgang til Conference Leagues kvalifikation.

Real Madrid fører stadig komfortabelt den bedste spanske række, efter Luka Modric med et sent tordendrøn sendte tre point til hovedstaden mod Sevilla søndag aften.