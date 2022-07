Lyt til artiklen

Det så voldsomt ud, da kvindelandsholdets forsvarskriger, Stine Ballisager, satte sig på jorden i første halvleg af 1-0-sejren over Finland.

Efter en duel med en finsk modstander fossede blodet ud af næsen på den duellystne dansker, og derfor måtte hun have hjælp på banen.

Og for hende selv kom det også som noget af et chok, da overlæben fik samme farve som landsholdstrøjen.

»Jeg gik op i en hovedstødsduel og ramte bolden, men så flækkede jeg så også ind i hende. Jeg tænkte egentlig først, at det gik fint, men lige pludselig rendte blodet bare, og så måtte jeg have lidt hjælp.«

»Jeg har virkelig sjældent blodnæse, og jeg tror ikke, jeg har oplevet det på en fodboldbane før, så jeg fik lidt af et chok, selv om jeg er vant til at slå mig lidt,« siger Ballisager og tilføjer at hun hurtigt kom ovenpå:

»Nogle gange må man tage nogle dueller og nogle slag. Det følger med i fodbold, og det gjorde ikke noget for mig i forhold til at spille videre.«

»Lige nu er det lidt ømt, men det går fint. De andre siger, at næsen sidder lige, så det er godt,« siger hun og afviser, at hun er bekymret for at sidde ude i skæbnekampen mod Spanien.

Ballisager var i 0-4-nederlaget til Tyskland impliceret i den tyske scoring, men den præstation rejste hun sig fra mod finnerne.

»Jeg synes, jeg spillede en god kamp, hvor vi var i god kontrol. Vi spillede enkelt og lod dem ikke komme til chancer.«

Nu kan Danmark se frem mod en giga-gyser på lørdag, efter Tyskland slog Spanien i gruppe B. Dermed er Danmark og Spanien i direkte duel om andenpladsen i gruppen.