1. divisionsklubben Vendsyssel FF fyrer cheftræner Johnny Mølby, assistenttræner Henrik Larsen og sportsdirektør Ole Nielsen.

Vendsyssel formåede ikke at rykke op i Superligaen i denne sæson, og det tager man nu konsekvensen af.

»Jeg vil gerne takke Johnny Mølby og Henrik Larsen for deres store arbejde i Vendsyssel FF. Vi har intet haft at udsætte på deres indsats og engagement, men vi må også konstatere, at resultaterne og spillet ikke har levet op til vores forventninger. Derfor har vi besluttet at afbryde samarbejdet med virkning pr. d.d,« siger bestyrelsesformand Jacob Andersen i en pressemeddelelse.

Også sportsdirektør Ole Nielsen er blevet fyret, og hans stilling vil ikke blive genbesat. Den skal fremover blandt andet varetages af den nye cheftræner.

»Vores forberedelser til næste sæson er i fuld gang, og for at give vores nye cheftræner de bedste forudsætninger har vi valgt at skifte træner nu. Ligeledes har vi valgt at stoppe samarbejdet med sportsdirektør Ole Nielsen med virkning pr. d.d. Ole har, ligesom Johnny og Henrik, ydet en upåklagelig indsats, men vi har efter endt evaluering besluttet at nedlægge sportsdirektørstillingen. Fremadrettet vil sportsdirektørens arbejdsopgaver blive varetaget af den nye cheftræner i tæt samarbejde med Team Manager Mathias Kragh og undertegnede,« siger Jacob Andersen.

Klubben oplyser desuden, at man har fundet afløseren for både cheftræner Johnny Mølby og assistent Henrik Larsen.

Det bliver en AaB-duo, der overtager. Lasse Stensgaard mistede sit job som AaB-assistenttræner tidligere på sommeren, og han overtager jobbet som cheftræner og tager AaB's U19-ligatræner David Olsen med sig som assistent, bekræfter klubben.

Johnny Mølby fik dermed kun én sæson i cheftrænerstolen, mens Ole Nielsen nåede at have sit job som sportsdirektør i næsten halvandet år.

Vendsyssel har skuffet i denne sæson og ligger kun nummer seks hele 26 point efter Vejle på førstepladsen. Der resterer endnu to kampe af sæsonen, hvor den Lasse Stensgaard og David Olsen får lov at prøve kræfter med sin nye trup.

Her venter der opgør mod Nykøbing og Skive.