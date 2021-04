Fodbold er følelser, og de kom i den grad til udtryk efter lørdagens pokalfinale i Spanien.

Efter 34 års titeltørke slog det baskiske hold Real Sociedad konkurrenterne fra Athletic Bilbao med 1-0 i den udskudte Copa del Rey-finale fra sidste sæson, og så gik træner Imanol Alguacil bare amok i ren jubel.

Foran journalister, rullende kameraer sagde han først nogle bevingede ord, og så lod han sig ellers transformere ind til det, han er allermest – fan af klubben.

Alguacil har nemlig siden barnsben været fan af klubben, som han også har spillet for i sin aktive karriere, så under pressemødet klædte han om og fik en spillertrøje på og tog et halstørklæde op, og så fik den ellers bare gas for alle pengene.

Might be the best pressconference performance from a coach I ever seen!



Efterfølgende er hans jubelscene blevet et viralt hit, og Alguacil bliver overalt hyldet for sin umiddelbare glæde.

For satan, jeg er i tårer. Jeg kommer aldrig til at kritisere hans skøre udskiftninger igen. Han elsker virkelig klubben

Jeg forstår ikke et ord, men du fanger pointen og kan ikke misse den passion

En fucking mester, vores Imanol

Bloody hell. Hvorfor sker det her ikke på alle pressemøder

Alguacil bliver hyldet af sine spillere. Foto: RFEF HANDOUT Vis mere Alguacil bliver hyldet af sine spillere. Foto: RFEF HANDOUT

Allerede om to uger er der en ny finale i Copa del Rey, når den tabende finalist Athletic Bilbao i denne sæsons udgave skal møde FC Barcelona.

Sidste sæsons finale blev udskudt, fordi man håbede at få tilskuere til kampen.

Det skete ikke, og dermed er Real Sociedad kun pokalmester i få uger, hvilket er den korteste tid i historien, men det kan umuligt ændre på Algucils humør.