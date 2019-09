Christian Eriksen er med fra start i dagens kampe for Tottenham mod Arsenal.

Det kan meget vel være et kraftigt signal om, at han bliver i Tottenham sæsonen ud, og at det imødesete kæmpeskifte er sat på standby.

Det har ellers længe været et faktum, at den danske midtbanestjerne har søgt væk fra Tottenham i dette transfervindue.

Indtil nu har ingen af de store bejlere som Real Madrid og Juventus hugget til og har hapset Eriksen i den efterhånden månedlange transfersaga.

Checking in for the derby. #NorthLondonDerby #COYS pic.twitter.com/z7sg8Q9w6c — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2019

Før dagens kamp mod Arsenal har Tottenham-manager Mauricio Pochettino sagt, at det kan være et pejlemærke i forhold til, om Eriksen skal væk fra Premier League-klubben, hvis han er med i dagens kamptrup eller ej.

»Det gode vil være, hvis der ikke sker noget lørdag. For søndag spiller vi, og der sker ikke noget mandag. Det er der ikke tid til. Så lørdag ved vi, om Christian bliver eller ej.«

Sådan lød ordene fra Tottenhams manager, ifølge The Guardian.

Igår kom der ingen officiel afklaring, og nu er Eriksen ikke bare med i truppen, men han starter også inde for den ambitiøse London-klub i lokalbraget mod Arsenal.

Foto: Matthew Childs Vis mere Foto: Matthew Childs

På mandag ved midnatstid lukker transfervinduet i de største ligaer.

Eriksen har et år tilbage af sin kontrakt med Tottenham, som har tilbudt en kontraktforlængelse.

Den 27-årige dansker har ikke ønsket at forlænge med klubben, hvor han har spillet siden sommeren 2013.

Real Madrid, Juventus, FC Barcelona, Paris Saint-Germain og Atlético Madrid er nogle af de storklubber, som på rygtebørsen er blevet kædet sammen med den danske landsholdsstjerne.