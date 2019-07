Hun blev verdensberømt, da hun løb på banen i en meget beskeden badedragt under Champions League-finalen i år.

Nu har Instagram-modellen Kinsey Wolanski, som hun hedder, slået til igen, men denne gang gik det ikke helt som forventet.

Wolanski og den kendte YouTube- og sociale medie-sjerne Vitaly Zdorovetskiy forsøgte at gentage det berygtede stunt fra Champions League-finalen, da Brasilien og Peru spillede finale i Copa America.

Det fortæller Wolanski i et opslag på Instagram, som du kan se i bunden af artiklen.

Her forsøger en sikkerhedsvagt at indfange Wolanski, da hun løb på banen i Champions League-finalen den 1. juni på Wanda Metropolitano i Madrid. Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Her forsøger en sikkerhedsvagt at indfange Wolanski, da hun løb på banen i Champions League-finalen den 1. juni på Wanda Metropolitano i Madrid. Foto: SERGIO PEREZ

'Jeg indrømmer, at Copa America bestemt vandt, men vi havde et helt fantastisk eventyr i forsøget.'

'Fløj til Brasilien, klædte os ud i forklædning, nåede frem til vores sæder, og det endte i Vitaly, der blev tacklet af 20 sikkerhedsvagter. Vi er ude af arresten nu og nyder vores tid i Brasilien,' skriver Wolanski til opslaget på sin Instagram-profil.

Parret blev anholdt af politiet og måtte en tur i arresten i Rio de Janeiro i Brasilien.

Kinsey Wolanski og Vitaly stjal mange overskrifter, da de lykkedes med deres stunt i Champions League-finalen, hvor den storbarmede Wolanski i badedragt løb på banen.

Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Foto: TOBY MELVILLE

Løbeturen handlede om reklame for en X-rated hjemmeside, der ejes af Vitaly, som selv var baneløber under VM-finalen i 2014.

Wolanski blev dengang anholdt efter sit stunt og fik en bøde på mere end 100.000 danske kroner.

Og hverken bøden eller anholdelsen tilbage i juni måned har sat en stopper for Wolanskis og Vitalys hang til store stunts, da de altså forsøgte at slå til igen i Copa America-finalen.

Men det lykkedes ikke denne gang for Instagram-modellen og YouTube-stjernen.