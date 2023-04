Lyt til artiklen

Det var en alt for overgearet glidende tackling, der kostede Christian Eriksen dyrt på skadesfronten.

Men den danske Manchester United-stjerne bærer ikke nag til Andy Carroll, som ellers sendte fynboen ud på sidelinjen i 70 dage med en ankelskade tilbage i slutningen af januar.

»Nej, sådan en type person er jeg ikke,« siger Eriksen, da han i Manchester Uniteds podcast bliver spurgt, om han ønsker hævn over den engelske angriber.

»Måske var det anderledes i gamle dage, men nej, jeg har ikke en sort bog, han er kommet i,« griner Eriksen, som dog undrer sig over, at Carroll slap for en straf af dommeren i FA Cup-kampen mod Reading:

»Jeg er nok mere bare overrasket over, at han ikke fik gult kort eller lignende. 'Hvad sker der?'. Men ej, jeg er ikke den hævngerrige type.«

Christian Eriksen bliver interviewet i forbindelse med, at han i weekenden vendte tilbage på banen i kamp for De Røde Djævle mod Everton i Premier League.

Skaden kostede Eriksen deltagelsen i 16 Manchester United-kampe på tværs af alle turneringer foruden landsholdets indledning på EM-kvalifikationen i slutningen af marts.

I morgen har danskeren igen chancen for at komme i kamp, når Manchester United møder Sevilla i Europa League-kvartfinalen.