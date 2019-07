Gareth Bale er færdig i Real Madrid.

I hvert fald hvis det står til klubbens træner, Zinedine Zidane, der lørdag efter en træningskamp fortalte, at Real Madrid arbejde på at på waliseren solgt. Gerne i går.

»Bale spillede ikke, fordi klubben prøver at sælge ham. Hvis han kunne blive solgt i morgen, ville det være bedst,« lød beskeden fra den franske cheftræner.

Hvorvidt der allerede kan komme et salg inden for de nærmeste dage er uvist for nuværende, men hvis meldingen kom for at sætte rygtebørsen i gang og skabe noget interesse omkring Gareth Bale - så har Zidane sparket bolden i krogen.

Gareth Bale for det walisiske landshold - hans formentlig bedste mulighed for spilletid, hvis han fortsat er Real Madrid-spiller, når trasnfervinduet lukker. Foto: Lisi Niesner Vis mere Gareth Bale for det walisiske landshold - hans formentlig bedste mulighed for spilletid, hvis han fortsat er Real Madrid-spiller, når trasnfervinduet lukker. Foto: Lisi Niesner

Flere medier mener allerede nu at vide, at der skulle være muligheder for Gareth Bale for at komme væk fra den spanske hovedstad.

Tidligere har Manchester United angiveligt været interesseret i waliseren, men den interesse skulle være slukket for en del uger siden, og De Røde Djævle har også handlet godt stort med Aaron Wan-Bissaka, mens Harry Maguire rygtes tæt på et skifte fra Leicester.

Bales tidligere klub, Tottenham, virker måske ikke lige til, men klubbens træner, Mauricio Pochettino, har kommenteret på Bales situation, som han har læst om i medierne.

»I øjeblikket har jeg ikke noget information fra formanden. jeg ved ikke, om det er os (der prøver at få ham, red) eller en anden klub,« siger Tottenham-træneren ifølge London Evening Standard.

Neymar har angiveligt fulgt med i Bales situation. Foto: Fernando Bizerra Jr. Vis mere Neymar har angiveligt fulgt med i Bales situation. Foto: Fernando Bizerra Jr.

Flere medier, heriblandt The Independent, skriver, at folk i Neymars bagland er blevet opmærksomme på situationen.

Brasilianeren vil åbenlyst gerne væk fra PSG, der også gerne vil af med brasilianeren, og i hans bagland kigger man på muligheden for at komme til Real Madrid, hvilket kunne åbne for en byttehandel, der så vil sende waliseren til Frankrig.

Gareth Bale får dog en stor hyre, og der er ikke alle, der har råd til af betale hans løn, der i Real Madrid ligger i omegnen af fem millioner om ugen. Og så kan Tottenham formentlig regnes ude af den ligning.

Det kan Kina til gengæld ikke. Og The Telegraph skriver, at Beijing Guoan skulle være interesserede i af gøre Bale til den bedst lønnede fodboldspiller i kinesisk fodbold.

Klubben har demonstreret sin økonomiske styrke ved at hente Cedric Bakambu i Villarreal for lige knap 300 millioner kroner.

Kigger man på oddsmarkedet, så kunne det sagtens ske, at Gareth Bale ender i Tyskland.

talkSPORT skriver, at bookmakeren Paddy Power har Bayern München som favorit til at hente waliseren, da klubben har pengene og behovet for en stjernespiller på kanten, hvor Franck Ribery og Arjen Robben har sagt farvel denne sommer.

Spørgsmålet er så, om Gareth Bale vil videre og spille fodbold et andet sted, eller om han vil blive og hæve sin fornemme løn. Det sidste kan vist ikke udelukkes.