Stewarden Marisa Nobile frygtede for sit liv, da hun var på arbejde under kampen mellem Young Boys og Manchester United tirsdag aften.

Her blev hun nemlig ramt i hovedet af en afslutning fra Cristiano Ronaldo, da han sparkede på mål under opvarmningen. Det skriver Daily Mail.

»Det var med fuld fart, at bolden ramte mit hoved. Jeg var væk i mit hoved, men pludselig så jeg Ronaldo over mig,« siger hun i et interview og fortsætter:

»Jeg spurgte ham, om jeg var død. Han svarede nej og sikrede sig, at jeg var okay.«

Marisa Nobile tilføjer, at hun følte, at smerterne forsvandt i hovedet, da hun så Manchester United-stjernen stå over hende.

»Gud, hvor havde jeg store smerter. Jeg var mere eller mindre skør oppe i hovedet. Men da jeg så Ronaldo, så føltes det, som om hovedpinen forsvandt med det samme.«

Cristiano Ronaldo undskyldte yderligere efter kampen, som Manchester United overraskende tabte med 2-1. Her gav portugiseren nemlig sin kamptrøje til Marisa Nobile.

Det betød, at stewarden hurtigt fik et stort smil på læben, da hun viste trøjen frem til sine kollegaer, efter arbejdsdagen var klaret.

Marisa Nobile havde ikke en chance for at undgå at blive ramt af Ronaldo-afslutningen. Hun stod nemlig med ryggen til banen, fordi hun skulle observere, hvad der skete på tilskuerpladserne.

Men det så voldsomt ud, da hun blev ramt af bolden. Det var således ikke kun Cristiano Ronaldo, der stormede mod hende – det gjorde kollegaerne ligeledes.