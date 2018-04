Fem mål, derby-sejr og en ring på fingeren. Lørdag var alt andet end en almindelig dag på grønsværen for Gemma Keen, der er cheerleader for Premier League-holdet Crystal Palace.

Lokalrivalerne fra Brighton var på besøg på Selhurst Park, men ikke nok med at det var derby-dag, og at hjemmeholdet førte 3-2 ved pausen - Gemma Keen fik en overraskelse af de helt store efter pause-showet.

Mens hun som en del pause-showet blev interviewet, listede hendes kæreste, Ian Talbot, der har været Crystal Palace-fan hele sit liv, sig ind bag hende. Her satte han sig på knæ, og da Gemma Keen havde svaret på, hvad hendes højdepunkt indtil videre har været i sæsonen, blev hun bedt om at vende sig om.

Hun og resten af cheerleadergruppen ved navn 'Crystals' - den eneste i Premier League - kunne til deres helt store overraskelse se Ian Talbot fremvise en ring og spørge sin kæreste, om hun ville gifte sig med ham - foran de godt og vel 25.000 tilskuere på stadion. Det heldigvis et ja fra Gemma Keen - efterfulgt af ét langt, hulkende grin. Herunder kan du se videoen, som Crystal Palace har delt på YouTube.

Efter den noget usædvanlige pause-oplevelse kunne de to nyforlovede sammen med resten af Crystal Palace's fans se deres helte holde fast i 3-2 føringen og sikre den meget vigtige sejr over Brighton.

Hjemmeholdets store stjerne Wilfried Zaha stod for to af målene, mens James Tomkins scorede det tredje. For Brighton var det Glenn Murray og José Izquierdo, der fandt vej til netmaskerne.