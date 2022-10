Lyt til artiklen

Alt imens en kæmpehandel var undervejs, begyndte rygter om, at Rafaela Pimentas samarbejdspartner gennem mere end 20 år, Mino Raiola, var død.

49-årige Pimenta var allerede ankommet til Manchester, hvor hun var i gang med forhandlingerne om den norske superstjerne Erling Haaland, som Raiola var agent for.

Pludselig kom Citys klubchef, Omar Berrada, ind ad døren med et ansigt fuld af bekymringer, mens Pimentas telefon bimlede og bamlede. Blandt andet med et opkald fra Barcelona-præsidenten, Joan Laporta, og PSGs præsident, Nasser al-Khelaifi. Alle med samme melding: Mino Raiola er død. Det fortæller Pimenta til The Telegraph.

»Jeg var sådan: 'Det er løgn, tag det roligt.' Og alle faldt til ro, men jeg var ikke selv rolig. Jeg kunne ikke være rolig. Jeg skulle afslutte handlen for Erling. Jeg havde allerede været der i en uge og sagde: 'Vi skal være færdige i dag. Mino er ved at være træt, det kan jeg mærke,'« siger den brasilianske advokat.

Rafaela Pimenta (tv.) repræsenterede Haaland i forhandlingerne med Manchester City. Foto: Manchester City Vis mere Rafaela Pimenta (tv.) repræsenterede Haaland i forhandlingerne med Manchester City. Foto: Manchester City

Og hun havde ret. Superagenten var ikke død, men alvorligt syg. Det fortalte José Fortes Rodriguez – en anden af Raiolas forretningspartnere – 28. april, samme dag, som rygterne om dødsfaldet var taget til.

Derfor hastede Pimenta fra Manchester og hen til Raiola, som var indlagt på et hospital i Milano.

»Jeg var nødt til at tage hen til Mino, og jeg besøgte ham med forventningen om, at det ikke ville vare længe,« siger Pimenta.

Igen havde hun ret.

Der er ingen tvivl om, at Haaland og Raiola var glade for hinanden. Foto: Instagram Vis mere Der er ingen tvivl om, at Haaland og Raiola var glade for hinanden. Foto: Instagram

Blot tre dage efter rygterne om Raiolas død havde floreret overalt på nettet, bekræftede familien, at han nu var gået bort.

»Jeg havde aldrig i mit liv forestillet mig, at Mino ikke ville være her. Du skulle vide, hvor mange gange, jeg har taget min telefon for at sende en besked eller for at ringe til ham,« siger Pimenta og tilføjer, at hun tog direkte fra agentens begravelse til sit kontor, fordi hun var nødt til at færdiggøre handler for Henrikh Mkhitaryan, Walter Benítez og Alphonse Areola, som skulle forlænge deres kontrakter eller skifte klub.

Da familien meldte ud, at Raiola var afgået ved døden, stod det klart, at en sygdom havde plaget den karismatiske italiener over længere tid.

Men hvilken sygdom, der var tale om, vil Pimenta ikke komme nærmere ind på.

»Det vil jeg aldrig svare på,« lyder meldingen fra Raiolas mangeårige samarbejdspartner.

Raiola blev 54 år og havde blandt andet Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Mario Balotelli, Gianluigi Donnarumma og Erling Haaland som klienter. Pimenta færdiggjorde Haalands skifte, som blev gjort officielt to uger efter Raiolas død.