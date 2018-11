Først blev det hyldet - nu er det blevet rigtigt pinligt.

Og det ved Mauricio Pochettino godt.

Tottenham-manageren blev mandag (igen) konfronteret med, at det engelske hold endnu ikke er flyttet ind på sin nye hjemmebane på grund af problemer med byggeriet af stadionet.

Og i den forbindelse blev han også spurgt til de reklamer, der har optrådt i den engelske hovedstad med ordlyden 'Det eneste sted i London, hvor du kan se Champions League-fodbold'. Oprindeligt med henvisning til 1) indvielsen af Tottenhams nye stadion og 2) at ingen andre London-hold er med i turneringen i år.

Det famøse reklame, der allerede dukkede op i Londons bybillede i maj.

Reklamerne dukkede allerede op for et halvt år siden, hvor de blev hyldet - også på B.T. Sports Facebook-side - men virkeligheden blev en helt anden. Tottenham måtte udskyde indvielsen af det nye stadion, og alle kampe i alle turneringer er blevet spillet på nationalstadionet Wembley. Og reklamen og klubben er i stedet siden blevet genstand for mange, mange vittige bemærkninger.

»Nu forstår jeg spørgsmålet, mit svar var ubrugeligt,« sagde Mauricio Pochettino efter altså først at have misforstået spørgsmålet og svaret på noget helt andet. Han fortsatte:

»Vi er alle meget skuffede over ikke at kunne levere muligheden for at spille Champions League på vores nye stadion, men det var ikke i vores hænder. Der var mange ting, som gjorde det kompliceret. Det er umuligt at klandre klubben.«

Tottenham har meldt ud, at klubben året ud skal spille på Wembley, hvilket faktisk betyder, at det sandsynligvis slet ikke bliver til Champions League-fodbold på det nye stadion i denne omgang.

Foto: BEN STANSALL Vis mere Foto: BEN STANSALL

Inden tirsdagens kamp i fjerde runde mod PSV Eindhoven har den engelske klub kun et point, mens foranliggende FC Barcelona og Inter har henholdvis ni og seks point.

Mauricio Pochettino har dog ikke opgivet Champions League endnu.

»Vi beklager og føler smerten hos fansene. Hver dag koster penge for klubben. Det er smertefuldt for vores bestyrelsesformand. Hvis vi formår at vinde i morgen (tirsdag, red.) og stadig har muligheden for at gå videre, så kan vi måske spille Champions League i marts på det nye stadion.

Tottenham-PSV Eindhoven spilles tirsdag kl. 21.