Det vakte opsigt, da Kylian Mbappé flere gange blev hånet og ydmyget af de argentinske spillere ovenpå fejringen af VM-guldet tidligere på måneden.

Blandt andet kunne man se en kiste i flamme og en hånlig hånddukke – som en hån mod den franske stjerne, ligesom Mbappé fik tildelt 'et minuts stilhed' i det argentinske omklædningsrum.

Han har forholdt sig tavs om hændelserne. Indtil nu.

Ifølge mediet L'Equipe er det ikke noget, Mbappé har ønsket at bruge sin energi på, hvilket han sagde oven på PSGs kamp onsdag aften.

Kylian Mbappe. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Kylian Mbappe. Foto: JULIEN DE ROSA

»Fejringerne er ikke mit problem. Jeg gider ikke at bruge min energi på noget, der alligevel er forgæves. Det vigtigste for mig er at være den bedste udgave og yde det bedste for min klub,« sagde Mbappé til den fremmødte presse.

Mbappé gjorde sig upopulær i Argentina, da han blev beskyldt for at tale nedsættende om sydamerikansk fodbold:

»Fordelen, vi har i Europa, er, at vi spiller indbyrdes kampe på højt niveau hele tiden, såsom i Nations League. Når vi ankommer til VM, er vi klar.«

»Omvendt møder Brasilien og Argentina ikke modstand på samme niveau i Sydamerika. Fodbolden er ikke på så avanceret et niveau som i Europa. Derfor er de seneste verdensmesterskaber blevet vundet af europæere,« udtalte Mbappé godt et halvt år før VM.

To argentinere har reageret på udtalelsen. Med tydelig afstand og bidsk tone – og så var stemningen ligesom pisket op.

