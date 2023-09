Josh Vickers har delt den tragiske nyhed om, at den tidligere Arsenal-målmands kone har mistet livet.

Konen Laura døde blot tre måneder efter parret blev gift af en kræftsygdom.

Den 27-årige nuværende Derby-keeper har delt et følelsladet Instagram-opslag, hvor han kommer med en hjerteskærende hyldest til Laura:

»Tirsdag aften tabte min kone sin lange kamp mod kræften... Laura er den stærkeste, modigste og mest kærlige person, jeg nogensinde har mødt. På trods af alt det, hun gik igennem, fortsatte hun med at smile og lod aldrig noget komme i vejen for at have det godt og skabe et helt liv med minder.«

»Vi har grædt, grinet og danset os igennem nogle hårde tider. Jeg vil værne om hvert øjeblik, vi tilbragte sammen fra første gang, vi mødtes til det øjeblik, du fredeligt tog herfra. Jeg ved, at du vil se ned på mig og fortsætte med at inspirere mig hver dag,« skriver Josh Vickers i opslaget.

Josh Vickers fik aldrig succes i Arsenal og forlod klubben i 2015 uden at have fået en førsteholdskamp.

Siden har han været forbi klubber som Swansea og Rotherham, og nu spiller han for Derby i den tredjebedste engelske fodboldrække.

Derby-spillerne viste i lørdagens 2-0-sejr over Carlisle deres støtte til Josh Vickers i denne svære tid ved at vise hans trøje frem til fansene og efterfølgende fik taget et gruppebillede med trøjen efter kampen.

For Josh #DCFC pic.twitter.com/g9b7pZ6NHx — Derby County (@dcfcofficial) September 24, 2023

'For Josh,' skriver Derby til gruppebilledet på X og Arsenal sender også deres dybeste medfølelse til deres tidligere målmand i denne svære tid:

'Vi tænker alle sammen på dig, Josh' skriver Arsenal til Josh Vickers opslag på Instagram.