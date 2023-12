Et chokerende dødsfald rystede England i september.

Den blot 27-årige fodboldspiller Maddy Cusack gik pludselig bort, og med ét blev hendes familie og klub, Sheffield United, efterladt i sorg.

Efterfølgende undersøgte politiet årsagen til dødsfaldet, men en talsperson fra Derbyshire Politi fastslog dengang, at man ikke anså dødsfaldet for mistænkeligt.

Maddy Cusacks familie har dog længe ønsket, at der skulle igangsættes en større efterforskning af fodboldspillerens bortgang. Noget, som nu ser ud til at ske, skriver BBC.

Maddy Cusacks familie har i flere måneder forsøgt at få dødsfaldet efterforsket. Foto: Darren Staples/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Maddy Cusacks familie har i flere måneder forsøgt at få dødsfaldet efterforsket. Foto: Darren Staples/AFP/Ritzau Scanpix

For ifølge Sheffield United-spillerens mor, Deborah Cusack, var det nemlig fodbolden, der tog livet af datteren.

»Det, I skal forstå, er, at den sørgeligste og mest hjerteskærende grund til, at jeg er nødt til at stå her og tale til jer i dag, er på grund af fodbold. Fra februar blev den glød, vi kaldte for Maddy, gradvist ødelagt, og hun blev taget fra os,« lød det i en offentlig tale i oktober.

Og efter flere uger har Sheffield United altså nu besluttet at bakke op om Cusack-familiens ønske om en efterforskning.

»Sheffield United har accepteret familiens anmodning om, at der skal gennemføres en grundig ekstern undersøgelse af de begivenheder, som hendes familie mener kan have bidraget til, at hun gik bort i en alder af kun 27 år,« lyder det i en officiel erklæring.

Foto: Ed Sykes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ed Sykes/Reuters/Ritzau Scanpix

Maddy Cusacks død fik enorm opmærksomhed i England.

Der blev inden Sheffield Uniteds kamp mod Newcastle i september blandt andet lagt blomster i midtercirklen, ligesom tilskuerne i ottende minut klappede af Cusack, der spillede i nummer otte for klubbens kvindehold.

Maddy Cusack nåede at spille over 100 kampe for klubbens førstehold.