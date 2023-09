Et chokerende dødsfald rystede i sidste uge den engelske fodboldverden.

Den blot 27-årige kvindespiller Maddy Cusack, der også var marketing-ansat i Sheffield United, var pludselig gået bort, og hendes klub var rystet over dødsfaldet.

Efterfølgende har politiet undersøgt årsagen til dødsfaldet, og en talsperson fra Derbyshire Politi har siden da meldt nærmere detaljer ud om Cusacks bortgang.

Overfor Sky i England, lyder det, at man ikke anser dødsfaldet for mistænkeligt.

»Vi blev kaldt ud til en ejendom kort efter 18:35 onsdag den 20. september. En kvinde i sine 20ere blev fundet død på stedet.«

»Hendes død behandles ikke som mistænkelig,« lød det blandt andet fra talspersonen, der tilføjede, at Maddy Cusacks familie får hjælp af specialister.

Det er dog endnu for tidligt for politiet til at fortælle om dødsårsagen.

Maddy Cusacks død fik i weekendens Premier League-runde stor opmærksomhed.

Der blev inden Sheffield Uniteds kamp mod Newcastle blandt andet lagt blomster i midtercirklen, ligesom tilskuerne i ottende minut klappede af Cusack, der spillede i nummer otte for Sheffield Uniteds kvinder.

Så sent som for syv uger siden underskrev Maddy Cusack en ny etårig kontrakt som spiller med Sheffield United, hvor hun har spillet på kvindernes førstehold siden 2019 og nåede over 100 kampe.