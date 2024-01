Der gik chokbølger gennem engelsk fodbold i september.

Den blot 27-årige kvindelige Sheffield United-spiller og -marketingansatte Maddy Cusack blev fundet pludseligt død i sit hjem, og dén sag går det engelske fodboldforbund nu ind i.

Efter dødsfaldet meldte politiet i Derbyshire ellers ud, at der ikke var mistænkelige omstændigheder omkring dødsfaldet, men efter pres fra familien Cusack - der blandt andet rettede kritik af Maddy Cusacks træner, Jonathan Morgan, åbnede klubben en uafhængig undersøgelse af visse praksisser og processer internt i klubben.

Familien Cusack klagede blandt andet over, at Maddy Cusacks arbejdsforhold til Morgan skadede hendes mentale helbred og at netop det spillede en rolle i, at Maddy Cusack tog sit eget liv.

Foto: Darren Staples/AFP/Ritzau Scanpix

Træneren har siden afvist al tale om, at han skulle have gjort noget galt, og han har fra start understreget, at han havde et normalt forhold til Cusack og intet skulle have gjort for, at hun skulle føle, at han ikke syntes om hende, skriver The Athletic.

Sheffield United meldte i december ud, at undersøgelsen ikke fandt beviser for lovovertrædelser.

Dog meddelte man, at man 'altid leder efter måder at udvikle sig på og vil reflektere over resultaterne og anbefalingerne fra undersøgelsen for at overveje, hvordan processer og politikker kan forbedres' - og det lød blandt andet i et brev til forældrene, at træner Jonathan Morgan delte vandene hos de, der var interviewet om Morgans metoder i undersøgelsen.

Undersøgelsens konklusion faldt dog ikke i god jord hos familien Cusack, og derfor skrev familien siden en lang klage, som fik det engelske fodboldforbund, FA, til at gå ind i sagen for at finde ud af, om forbundet selv skulle åbne en undersøgelse af forløbet.

Og dét har man altså nu gjort efter flere ugers arbejde.

Ifølge The Athletic har FA ikke fortalt om omfanget af undersøgelsen, der nu går i gang, men mediet skriver, at forbundets undersøgelse udvides, og spillere, der tidligere har spillet under træner Morgan i klubber som Leicester City og Burnley, skal nu også tale om træneren.

Jonathan Morgan er i øjeblikket tilbage som træner for Sheffield United efter at have været sat udenfor, mens den første undersøgelse var i gang.

Hverken Sheffield United eller Morgan-lejren har kommenteret sagen endnu.