Jamie Carragher måtte en tur i tv-skammekrogen, da han valgte at spytte efter en provokerende far, men ramte hans 14-årige datter.

Danske TV3 Sport valgte at give Jamie Carragher en pause, og det samme gjorde engelske Sky Sports. Det varede dog ikke længe, før den Liverpool-koryfæet igen var tilbage på skærmen efter en stor undskyldning.

Nu forklarer Jamie Carragher så, hvad det præcis var, der skete.

»En fyr forsøgte at få en sjov video af mig. Det er ikke første gang, og det bliver heller ikke den sidste. Jeg har aldrig reageret sådan før. Jeg kørte bare, og jeg troede faktisk, at det var en Liverpool-fan,« siger Jamie Carragher i en podcast ifølge Daily Mail og fortsætter.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

»Så jeg rullede vinduet ned for at sige: ‘Hej min ven. Går det godt?’. Og så får jeg lidt tilsvininger og lytter. Det var ikke noget voldsomt - han var bare en normal fan, der hoverede over sejren.«

Jamie Carragher blev dog på et tidspunkt så provokeret over manden i den anden bil, som hoverede over, at Manchester United havde slået Liverpool i Premier League på Old Trafford.

Og så var det, at han sendte den spytklat af sted, som blev fanget på video og blev delt af utallige engelske medier.

»Det fortsatte to-tre gange, og så gjorde jeg det bare. Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg gjorde det. Hvis jeg kunne gøre det om… det vil nok hjemsøge mig resten af livet,« siger Jamie Carragher.

Episoden kostede altså Jamie Carragher en stor tur i den engelske mediemølle, og han blev lagt på is af tv-stationerne for en stund.

»Vi (Carraghers familie, red.) var knuste over det. Man går tilbage og tænker på eftervirkningerne af det. Man laver interviews og undskylder,« siger Jamie Carragher.

Han vidste med det samme, at han havde trådt i spinaten.

»Lige så snart, jeg kom hjem, fortalte jeg det til min kone. Jeg vidste det med det samme, og jeg tænkte bare ‘oh my god’.«