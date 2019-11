2 sekunder. Det var alt, der skulle til for en italiensk kvinde ved navn Francesca Tajé, da hun for få uger siden sad på tilskuerrækkerne.

For under opgøret mellem Juventus og AC Milan for få uger siden ville skæbnen det, at kameraet hos Sky Sports Italia tilfældigvis fik øje på den 21-årige fan.

Derfra stak det helt af. For de to sekunders skærmtid betød, at fans nu var gået på jagt efter at finde navnet på kvinden. Og til sidste var der bingo!

Ifølge adskillige medier, herunder Marca, endte Francesca Tajé så med at gå viralt, og over natten kunne hun se sin følgerskare på Instagram stige fra 25.000 følgere til hele 76.000, skriver Yahoo Sports. I dag er det tal steget til 108.000 følgere.

View this post on Instagram Always by your side.. @juventus Tnks to @skysport #tilltheend #juventus #seriea #blackandwhite #juvegirl #JuveMilan #SkySport #OnTv #FT A post shared by FRANCESCA TAJÈ (@francescataje) on Nov 10, 2019 at 2:17pm PST

Efter kampen kunne hun glæde sig over en sejr på 1-0, men mon ikke hun var glad for andet end bare de tre point. Efterfølgende var hun i hvert fald hurtig til at sende en tak til tv-kanalen:

'Altid ved jeres side, Juventus. Tak til Sky Sports,' skriver hun til det billede af hende, der røg ud i alverdens tv-stuer.

Den 21-årige italiener studerer ifølge hendes biografi på Instagram på et universitet i Milano, ligesom det også fremgår tydeligt, at hun er kæmpe fan af storholdet Juventus.

Som fan har hun da også en del at glæde sig over i øjeblikket. Lørdag vandt hendes hold igen, da de uden superstjernen Cristiano Ronaldo besejrede Atalanta 3-1. De topper dermed Serie A.

View this post on Instagram we live for nights like these #UCL @juventus #FINOALLAFINE #juvegirl #blackandwhite #uclnights #tilltheend #FT #princess #Jeep #blondie #Turin #juventus #forzajuve #juvelokomotiv A post shared by FRANCESCA TAJÈ (@francescataje) on Oct 22, 2019 at 2:49pm PDT