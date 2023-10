De måtte vente flere timer.

Først i nat blev de svenske fodboldfans evakueret fra King Baudouin som følge af, at to svenske fans blev dræbt inden EM-kvalifikationskampen mod Belgien.

Det skriver Aftonbladet.

Den formodede gerningsmand var – og er – stadig på fri fod, og derfor gik der lang tid, før de mange hundrede fodboldfans fik lov til at forlade stadion i Bruxelles.

Politiet fulgte de mange fans ud, da de skulle væk fra stadion. Foto: Hatim Kaghat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet fulgte de mange fans ud, da de skulle væk fra stadion. Foto: Hatim Kaghat/AFP/Ritzau Scanpix

»Alle svenskere her på stadion, vi skal nok vende tilbage til jer, mens stadion bliver tømt stille og roligt. Der er også en plan for os. Hold ud,« lød det fra det svenske fodboldforbunds sikkerhedsansvarlige Martin Fredman.

Lidt over midnat fik de mange fans lov at forlade deres pladser, og herfra kunne de gå ned i gangene under stadion, hvor de blev mødt af både de svenske landsholdsspillere og landstræner Janne Andersson.

En time efter blev de evakueret, og de blev kørt med politieskorte til deres hoteller.

Den formodede gerningsmand råbte angiveligt 'Allahu Akbar', mens han affyrede de dræbende skud.

Trusselsniveauet i Bruxelles er efter episoden blevet hævet til niveau 4, som er landets højeste, mens det i resten af landet er på niveau 3.

Belgiens premierminister Alexander De Croo har udtalt, at efterforskningen selvsagt er i fuld gang.

»En fodboldkamp er en fest, som folk holder sammen, og det er netop det, de forsøger at ødelægge. To mennesker mistede livet. Det rammer os særligt hårdt.«

EM-kvalifikationskampen mellem Sverige og Belgien blev aflyst i pausen.