Elias Jelert blev fredag efterudtaget til landsholdet, der i de kommende dage møder Kasakhstan og San Marino, men han har ikke talt sammen med landstræner Kasper Hjulmand endnu.

Det forklarede FCK-spilleren efter kampen mod AGF, hvor han fik løftet sløret for, at udtagelsen skete via mail og ikke over telefonen.

»Nej, jeg fik en mail, men vi skal snakkes ved i morgen, når jeg kommer ind,« siger Elias Jelert om dialogen med Kasper Hjulmand.

Udtagelsen kommer efter en periode, hvor Elias Jelert har været i vælten for at rage et meget omtalt rødt kort til sig i Champions League-kampen mod Galatasaray.

Kasper Hjulmand har udtaget Jelert til de kommende landskampe. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Hjulmand har udtaget Jelert til de kommende landskampe. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Det røde kort har der været meget snak om, og det har gjort mig meget stærkere, jeg har lært af det. At han så kalder mig ind, det er, hvad det er. Hvis han peger på mig, skal jeg med glæde gøre alt, hvad jeg kan,« forklarer Jelert og tilføjer om at repræsentere sit land:

»Jeg glæder mig. Jeg er stolt over det. Man er aldrig skuffet, når man kommer med der, det er klart.«

I kampen mod AGF kom aarhusianerne foran sent i kampen, men på et mål af Rasmus Falk i de døende minutter tog de danske mestre et point med hjem.

»Jeg er ikke tilfreds, synes jeg. I første halvleg skal vi have et eller to mål, og det gør, at det bliver en rodet første halvleg. Når vi ser på statistikker nu, og at vi scorer så sent, kan vi ikke være utilfredse, men jeg er stadig ikke tilfreds med, at vi ikke laver et mål eller to i første halvleg,« siger Jelert og melder om knap så meget glæde hos FCK, der ligger nummer to i Superligaen.

»Der var ikke en super stemning. Vi gik efter tre point, og der var også muligheder til det, og vi er egentlig ikke tilfredse med et point, men efter omstændighederne er det okay.«