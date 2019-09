For knap et år siden styrtede en helikopter til jorden efter Leicesters kamp i Premier League.

Om bord var fem mennesker, der afgik ved døden. Blandt dem var Leicesters klubejer, Vichai Srivaddhanaprabha, og også Nusara Suknamai, som var en del af klubejerens stab.

Og hendes familie har nu valgt at sagsøge milliardærfamiliens firma. Det skriver BBC.

Søgsmålet lyder på 7,9 millioner pund, svarende til knap 67 millioner danske kroner.

Vichai Srivaddhanaprabha blev efter det frygtelige styrt mindet og hyldet. Foto: PETER POWELL Vis mere Vichai Srivaddhanaprabha blev efter det frygtelige styrt mindet og hyldet. Foto: PETER POWELL

Nusara Suknamai var en del af Vichai Srivaddhanaprabhas firma, King Power Group. Familiens advokater oplyser, at firmaet på intet tidspunkt har givet nogen form for kompensation. Familien har modtaget 1.980 pund, svarende til 16.731 kroner, for omkostninger i forbindelse med begravelsen.

Derudover blev de ifølge advokaterne tilbudt først 20.100 pund, derefter 40.200 pund – svarende til henholdsvis 170.000 og 340.245 kroner, men det har familien til den afdøde kvindes familie takket nej til.

Det skyldes, at det ville betyde, at de skulle give afkald på rettighederne til yderligere forsikringskrav, og det ønskede de ikke. King Power Group har endnu ikke kommenteret sagen.

Det frygtelige helikopterstyrt fandt sted den 27. oktober 2018 efter en kamp på King Power Stadium, hvor Leicester mødte West Ham. Helikopteren lettede fra banen, og få sekunder senere mistede piloten kontrollen.

Leicester-spillerne hyldede efterfølgende den afdøde ejer. Foto: DARREN STAPLES Vis mere Leicester-spillerne hyldede efterfølgende den afdøde ejer. Foto: DARREN STAPLES

Helikopteren styrtede herefter til jorden og landede på en parkeringsplads lige ved siden af stadion, hvorefter den brød i brand. Dagen efter kom så den triste melding, at alle om bord var blevet dræbt. Herunder klubbens ejer.

Vidner fortalte efterfølgende, at politifolk blev set i et forsøg på at redde de ombordværende ud af vraget, men ilden forhindrede dem i at komme til undsætning. Blandt de tililende efter styrtet var også den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel, der efterfølgende satte ord på den frygtelige aften.

»Jeg var på banen. Jeg vinkede farvel til ham, jeg så det hele ske. Det er noget, der altid vil blive hos mig, uheldigvis,« har landsholdsmålmanden fortalt.

60-årige Vichai Srivaddhanaprabha, der var fra Thailand, havde ejet Leicester City siden 2010. Han stod dermed også bag klubben, da den i 2016 sensationelt vandt det engelske mesterskab.