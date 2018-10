Manchester United fik sig lørdag aften en yderst vigtig sejr over Newcastle, da de bagude 2-0 vendte opgøret på hovedet og vandt med 3-2. I første halvleg scorede Kenedy og Yohinori Muto for Newcastle, inden Juan Mata, Anthony Martial og til slut Alexis Sanchez fuldendte comebacket i anden halvleg for Manchester United på Old Trafford.