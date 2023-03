Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske landsholdsspiller Jesper Lindstrøm måtte bæres fra en træning i Eintracht Frankfurt tidligere på måneden. Nu er der nyt om omfanget af danskerens skade.

Danskeren gik i græsset efter en nærkamp med holdkammeraten Hrvoje Smolcic, og efter duellen ramte Jesper Lindstrøm ind i en bandereklame og slog sin ankel.

Meldingen var i første omgang fra Eintracht Frankfurt, at Lindstrøm ville være ude i flere uger på grund af ankelskaden, han pådrog sig 8. marts. Nu lyder det, at den 23-årige offensivspiller må vente yderligere minimum fire uger med at få comeback.

Tyske Bild skriver, at danskeren har overrevet to af de yderste ledbånd i anklen. Mediet skriver, at klubben derfor forventer en pause fra banen i yderligere godt en måned.

Jesper Lindstrøm var i smerter, da han blev eskorteret væk fra Frankfurts træning. Nu ventes den danske landsholdsspiller ude i mindt fire uger. Foto: Jürgen Kessler/Ritzau Scanpix Vis mere Jesper Lindstrøm var i smerter, da han blev eskorteret væk fra Frankfurts træning. Nu ventes den danske landsholdsspiller ude i mindt fire uger. Foto: Jürgen Kessler/Ritzau Scanpix

Jesper Lindstrøm var ellers i topform, da han pådrog sig ankelskaden.

Det var ikke utænkeligt, at han kunne have haft en stor rolle i Danmarks netop overståede EM-kvalifikationskampe mod Finland og Kasakhstan.

Eintracht Frankfurt kunne have valgt den mulighed, at Jesper Lindstrøm skulle igennem en operation, men den mulighed blev valgt fra.

Danskerens tyske klub havde inden landskampspausen ramt ind i skidt periode, hvor det blev til fire kampe i Bundesligaen uden sejr og to klare nederlag til Napoli i Champions League, som sendte tyskerne ud af turneringen.

Eintracht Frankfurt er placeret på en sjetteplads i Bundesligaen.