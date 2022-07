Lyt til artiklen

Knap 20 timer brugte Maia Pustilnik på at rejse fra Argentina til England for at se Pernille Harder i aktion for det danske kvindelandshold.

Efter kampen modtog hun Harders spilletrøje. Men hvad der skulle have været en dejlig oplevelse, blev det stik modsatte.

En flok ungdomsspillere fra Nørrebro United var nemlig også rejst til London for at overvære danskernes kamp mod Tyskland.

En af spillerne kunne samme dag fejre sin 12-års fødselsdag, og havde derfor taget et banner med, hvor hun påpegede dette.

Derudover spurgte hun også, om hun måtte få Harders trøje.

Det måtte hun... troede hun.

For lige da pigespillerne rakte armen frem for at tage trøjen efter kampen, gav den danske anfører den i stedet til argentinske Maia Pustilnik.

Pigerne fra Nørrebro United var overbeviste om, at Harder ville give deres holdkammerat trøjen. Derfor fortalte de også grådkvalt til TV 2 Sport efter kampen, at Maia Pustilnik stjal trøjen ud af hænderne på deres holdkammerat.

Historien spredte sig hurtigt på sociale medier, og mange negative ord blev skrevet om Maia Pustilnik. Blandt andet på Twitter, hvor der florerede kommentarer som 'hun burde skamme sig, 'et egoistisk og værdiløst menneske', 'voksne er modbydelige' og 'hvem stjæler en signeret trøje fra et barn?'. B.T. har modtaget screenshots af en række af disse kommentarer.

Det var hovedsageligt anklagen om, at hun skulle have stjålet trøjen, der gjorde ondt på hende.

Derfor slettede hun også et billede, hvor hun på Twitter viste Harders trøje frem, fordi hun ville undgå, at folk troede, at hun havde stjålet den fra et barn.

Hun understreger dog, at hun ikke er vred på pigerne fra Nørrebro United, men derimod på dem, der har skrevet grimme ting om hende på nettet.

»Jeg vil ikke udsættes for mere, og jeg ønsker, at folk glemmer det, fordi det gjorde mig rigtig ked af det. Jeg rejste næsten 20 timer for at have en fed tid, men det gjorde virkelig ondt,« fortæller Maia Pustilnik til B.T. og fortsætter:

»Jeg er ked af, at folk sagde, at jeg stjal fra et barn. Jeg har aldrig prøvet at være i sådan en situation før.«

Pernille Harder afviste også, at argentineren skulle have stjålet trøjen.

»Efter kampen mod Tyskland gav jeg min trøje til en argentinsk fan. Hun var rejst hele den lange vej for at opleve EM i London, og hun var virkelig glad,« sagde hun til TV 2 Sport, som også har rettet deres artikel efterfølgende.

Både Maia Pustilnik og Nørrebro United-spilleren endte med at få en trøje, da Harder på vej ud til bussen efter kampen gav sin ekstra spilletrøje til fødselsdagsbarnet.

Maia Pustilnik er trods episoden blevet i England for at overvære resten af slutrunden.

»Jeg har flere kampe at se,« fortæller hun.

Blandt andet har hun været forbi den norske stjerne Ada Hegerberg, hvor hun præsenterede hende for den sydamerikanske drik mate.

Videoen kan du se herunder.

Den næste kamp for de danske kvinder er tirsdag, hvor de møder Finland.

Lørdag skal de i aktion igen, hvor Spanien venter.