Et vredt udbrud for rullende kameraer har kostet Oliver Wing dyrt.

»Det var helt uacceptabelt, men jeg har mistet mit job og mit sæsonkort, så nu har alle fået, hvad de vil have. Så hvorfor kan de ikke lade mig være?« spørger Colin Wing.

Den 60-årige Chelsea-fan kom i søgelyset under og efter lørdagens Premier League-brag mellem Chelsea og Manchester City. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

Her kunne man se ham råbe ukvemsord ad det gæstende holds Raheem Sterling - og det blev hurtigt udlagt som et racistisk udbrud. Det så sådan cirka sådan ud:

This man has pleaded to be left alone. So please, don't remember his name Colin Wing and don't publicise this picture. Because he doesn't want that. So no sharing. Thank you. #Sterling #racism #kickitout pic.twitter.com/rlJtrtFV2z — Monty (@MontyTweeet) December 11, 2018

Raheem Sterling bekræftede efterfølgende selv, at han hørte et racistisk udbrud.

Colin Wing har nu valgt at stå frem, og han nægter at have udtrykt sig racistisk i situationen.

»Jeg skammer mig over min egen opførsel, og jeg har det dårligt med det. Men jeg kaldte ham ikke 'black cunt', jeg kaldte ham 'Manc cunt',« siger han ifølge flere engelske medier som eksempelvis Standard:

»Folk omkring mig har sagt, at de ikke hørte noget. Jeg vil gerne komme med en uforbeholden undskyldning til Raheem, og jeg håber, at han kan være en bedre mand end mig og tage mod den.«

Efter kampen satte Chelsea sammen med politiet en undersøgelse i gang for at finde de pågældende tilhængere, der optrådte på tv-billederne.

Klubben har officielt suspenderet fire fans.

Oliver Wing fastholder, at han ikke i forbindelse med kampen mod Manchester City - eller ved tidligere lejligheder - har udtrykt sig racistisk på Chelsea-hjemmebanen Stamford Bridge.

»Jeg har set Chelsea i efterhånden 50 år, og på grund af det sted, jeg sidder, bliver jeg ofte fanget af kameraerne. Hvis jeg havde tendens til at sige den slags ting, ville jeg allerede være blevet afsløret for længe siden,« siger Chelsea-tilhængeren, der fremover må se sit hold på tv.

Chelsea vandt kampen med 2-0.