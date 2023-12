Den tidligere spiller og manager er gået bort.

Terry Venables er død i en alder af 80 år, fortæller hans familie i en pressemeddelelse.

Han spillede i mange år for Chelsea og nåede blandt andet at stå i spidsen for det engelske landshold og Barcelona.

»Vi er totalt knuste over tabet af vores vidunderlige far og mand. Han døde fredfyldt i går efter lang tids sygdom,« lyder det fra familien, der nu ønsker ro, så de kan sørge over tabet.

Blandt meritterne kan nævnes, at han førte Barcelona til La Liga-titlen i 1985, senere Tottenham til en FA Cup-sejr i 1991, og i 1996 stod han i spidsen for det engelske landshold, der nåede til semifinalen ved EM på hjemmebane.

I 1997 blev han indlemmet i den engelske Hall of Fame.

Han stoppede sit virke som manager i 2003.