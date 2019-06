Christian Eriksen er varm, Robert Skov er kogende og Andreas Skov Olsen er skoldhed.

Men få danske fodboldspillere er så hotte som EM-helten Joakim Mæhle.

Den dobbelte målscorer fra U21-landsholdets sejr over Østrig har haft en formidabel sæson i den belgiske mesterklub Genk, og det har gjort ham til 'talk of the town' overalt i Europa.

Og det er ikke hvor-som-helst, de snakker om den risotto-glade nordjyde. Tværtimod er det i nogle af Europas og verdens største klubber.

Ifølge B.T.s oplysninger holder en klub som Manchester United et vågent øje med Mæhle.

Ole Gunnar Solskjær går benhårdt efter højre backen Aaron Wan-Bissaka fra Premier League-kollegerne Crystal Palace, men skulle den transfer mod forventning gå i vasken, har den hårdt kæmpende storklub en liste med alternativer. Ét af dem er Joakim Mæhle.

Én ting er imidlertid interesse. Noget andet er kontakt og forhandlinger med klubben, og hertil er det ikke kommet. Det fortæller direktøren i Mæhles klub, Genk. Han understreger samtidig, at den belgiske klub vil gå meget langt for at holde på et af Danmarks allerstørste talenter. Endda så langt, at de slet ikke ønsker at sælge

»Manchester United har ikke vist sig i forbindelse med Joakim Mæhle. Og vi kommer slet ikke til at sælge Joakim Mæhle i det her transfervindue. Han bliver ved os,« fastslår Erik Gerits.

Spørgsmålet er imidlertid, om Genk kan stå imod, hvis nogle af de helt store og købestærke storklubber banker på døren. Mæhle er varm i laget lige under de allerstørste klubber i Europa. Hos medaljekandidaterne i de allerstørste ligaer.

I podacasten 'Transfervinduet' har B.T. tidligere nævnt, hvordan klubber som Atletico Madrid, Borussia Dortmund og Napoli holder et vågent øje med den tidligere AaBer, ligesom det spanske lokalmedie Estadio Deportivo har berettet om interesse fra Simon Kjærs klub, Sevilla.

I vinter bød an anden danskerklub, Premier League-klubben Southampton , i underkanten af 100 millioner kroner på 22-årige Mæhle. Det takkede Genk nej til, og siden er hans værdi bare steget.

Nu er klubberne, der jagter Mæhle, gået en cru op. Men Genk har altså ikke noget ønske om at åbne den dyre flaske.