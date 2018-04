FC Barcelonas Champions League-blamage mod AS Roma kan åbne døren for flere store stjerneindkøb i sommerens transfervindue - herunder Christian Eriksen, som fortsat er et varmt navn hos den øverste ledelse i storklubben.

Ifølge BT’s oplysninger har FC Barcelona-præsident Josep Bartomeu identificeret den danske landsholdsstjerne som et muligt mål i sommerens transfervindue, ligesom han internt i den catalanske storklub beskriver danskeren som 'særdeles interessant'.

Albert Masnou, som er redaktør og klummeskribent på den store Barcelona-sportsavis Diario Sport, siger, at 0-3-blamagen på Stadio Olimpico, som sendte ud FC Barcelona ud i CL-mørket, kan betyde, at den catalanske storklub vil gå mere offensivt til værks på transfermarkedet end ellers planlagt.

For det kan godt være, at FC Barcelona styrer mod et suverænt mesterskab og kan sikre sig pokaltitlen oven i, men i en klub hvor præsidenten er på valg, kan et eksternt pres som følge af dårlige resultater hurtigt betyde, at der findes ekstra store summer frem til forstærkninger.

»Nu skal ledelsen gå i tænkeboks oven på det her. Der kan sagtens ske mange ting, når det bliver sommer, for at rette op på katastrofen. I Barcelona, når holdet taber på den måde, så kan alt ændre sig. Præsidenten skal vinde valg som alle andre politikere. Og der hjælper det på populariteten at præsentere store nye spillere efter en skuffelse,« siger Albert Masnou.

Indtil den sorte aften i Rom, hvor FC Barcelonas stjerner floppede fælt, har det ligget i kortene, at der kun skulle hentes en enkelt verdensstjerne ind til sommer med Antoine Griezmann som den varmeste kandidat.

Men nu er der meget, der tyder på, at også hullet efter Andres Iniesta, som ventes at forlade klubben til sommer, skal fyldes ud med en etableret spiller fra øverste hylde.

Derudover kalder det på foryngelse at en række andre bærende profiler ved at være forbi deres bedste år.

»Flere af profilerne – Ivan Rakitic, Gerard Pique, Sergio Busquets, Luis Suarez og Lionel Messi - er alle omkring eller over 30 år. De skal ikke sælges, men ledelsen bør tænke på fremtiden og bringe nogle yngre kræfter ind på holdet,« siger Albert Masnou, og nævner navne som Real Madrids Isco, Juan Mata fra Manchester United og Manchester Citys Kevin de Bruyne, som dog er dyre og svære at få fat i.

Det samme gælder Christian Eriksen, som han bekræfter er en spiller, som FC Barcelona har haft i kikkerten gennem flere sæsoner.

»Han er en rigtig god spiller, som FC Barcelona har kigget på mange gange. Jeg ved ikke, om han er klar til en topklub, og kender heller ikke prisen. Lige nu er det svært at sige, om de kan købe ham. Men til sommer kan det hele være anderledes,« siger han.

Den respekterede skribent Francesc Aguilar fra den anden store Barcelona-sportsavis, Mundo Deportivo, har ved flere lejligheder nævnt 26-årige Eriksen i forbindelse med FC Barcelona.

Det skete både efter fynboens hattrick mod Irland i efteråret og senest, da Eriksen med en pragtpræstation orkestrerede Tottenhams comeback i Champions League-1/8-finalen mod Juventus.

Christian Eriksen har særligt i de seneste sæsoner været en af de største midtbaneprofiler i Premier League, hvor han både leverer afgørende mål, assists og godt spil uge efter uge.

TV3 Sports Champions League-reporter, Luna Christofi, som følger spansk fodbold tæt, sagde følgende efter Eriksens storspil mod Juventus til BT i februar:

»Kendsgerningen er, at lytter man til Mundo Deportivos redaktør, som jeg personligt kender godt, så følger Barcelona Eriksen tæt. Sportschefen Robert Fernandez har fulgt ham igennem lang tid både i Premier League og i europæisk sammenhæng, hvor de så ham i Champions League-gruppekampene mod Real Madrid.«