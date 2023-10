Skal du i Parken og se landskamp senere?

Så husk at klæde dig godt på, for det kan blive en særdeles kold fornøjelse. Og ikke mindst blæsende.

Lørdagens opgør mellem Danmark og Kasakhstan bliver nemlig ramt af et hårdt blæsevejr, som kommer til at hænge over København i aftentimerne, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Blæsten kommer til at aftage en lille smule i forhold til den, der er lige nu. Men tilskuerne vil stadig opleve en frisk vind, og man vil få vindstød af kuling eller hård kuling,« fortæller Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Det er dog ikke kun vinden, der kommer til at drille de mange roligans, som skal en tur i nationalarenaen for at støtte Christian Eriksen og co.

For temperaturen tager også et dyk ud på aftentimerne.

»Vi havner nok omkring 9-10 grader i København. Så husk varmt tøj og handsker til kampen,« lyder det videre fra Anja Bodholdt.

På trods af det blæsende og kolde vejr er der dog én ting, som de mange rød-hvide tilhængere kan glæde sig over, forsikrer hun:

»Vi får et vekslende skydække at se, men det holder tørt. Så ingen byger over Parken.«

Danmark møder lørdag aften Kasakhstan i EM-kvalifikationen.

Du kan følge alt omkring opgøret før, under og efter live på bt.dk.