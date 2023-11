Der er én ting, som FC København-træner Jacob Neestrup beder sine medfans om efter tirsdagens pokalsejr over FC Midtjylland.

Tag hjem og kryds fingre. Kryds fingre for, at Andreas Cornelius holder sig skadesfri.

For i 1-0-sejren over FCM var den tidligere landsholdsbomber tilbage i startopstillingen, og han gjorde i den grad opmærksom på sig selv med sin enorme fysik, stærke overblik og gode teknik, og han viste, hvor farligt et våben han kan være for de danske mestre.

»Jeg synes, at han var så god. Han var den 'Corner', vi kender. Han giver os noget variation, for vi kan spille kort, vi kan spille konstruktivt langt og vi kan spille henover modstanderens pres nu.«

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

»Jeg synes, han er så stærk mellem felterne, var en kæmpe mundfuld og arbejdede hårdt. Det var en meget, meget flot starter - og alle os, der holder med FCK skal lægge os hjem og krydse fingre for, at vi begynder at have ham tilbage,« siger Neestrup efter 1-0-sejren, hvor Roony Bardghji blev matchvinder.

Trods Qatar-besøg og utallige undersøgelser så er der i FCK ikke rigtig et klart svar på, hvorfor Cornelius har været så voldsomt skrøbelig efter sin hjemvenden til dansk fodbold sidste år.

Derfor er planen for, hvordan Cornelius skal sluses tilbage i et tæt kampprogram med Superliga, Champions League og pokalturnering heller ikke lagt fast endnu.

»Planen er, at vi må tage en kop kaffe og se, hvordan den store krop har det. Der er tre kampe tilbage inden landskampspausen, og så må vi se, om der skal være nogle til- og fravalg i de kampe,« siger Neestrup, der har de helt lange briller på i forhold til et fuldstændigt comeback.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det sker først i 2024, hvis han skal spille kontinuerligt 90 minutter hver uge.«

30-årige Cornelius kom tilbage efter en lang skadespause i forrige weekend mod Vejle, men siden sad han over mod både Manchester United og Hvidovre.

Tirsdag var han så tilbage i startopstillingen i Parken, og det var han særdeles glad for, for det sidste halvandet år har været en svær tid, fortæller han til B.T.

»Det var fedt. Jeg er bare glad for at være tilbage og spille fra start - eller være i stand til det rent fysisk, lad mig hellere sige det sådan,« siger han med et smil og tilføjer:

»Det har været frustrerende at have utallige skader og hele tiden blive sat lidt tilbage for så at skulle bygge det op igen.«

»Nu er jeg nået dertil, hvor jeg kan starte inde igen for Gud ved hvor mange gange, det er. Det er fedt, og nu håber jeg bare på, at der ikke kommer flere skader.«

Mod FCM blev det til 70 minutter for den store angriber, der fik lov at slås med FCMs store midtstoppere - og alt virkede til at være i orden, da B.T. mødte Cornelius efter opgøret.

»Jeg har det godt, og jeg synes, det gik godt. Der er ingenting efter kampen, og nu gælder det jo bare om at restituere godt. Og så kommer der masser af kampe, så jeg skal være klog og ikke være overmodig.«

»Det er et ekstremt hårdt program at træde ind i, når der er kampe hver tredje dag. I dag var et skridt på vejen, det var det også i weekenden, da jeg ikke kom ind. Men alle vil gøre alt for, at jeg kan spille så meget som muligt. Det arbejder vi på,« siger angriberen, som var godt tilfreds med sin præstation - selv om der var en afbrænder med højrepoten.

»Ja, den skulle jeg have sparket ind. Der er ikke så meget at sige til den.«

Du kan læse B.T.s dom over kampen, der gav 'verdens værste Halloween-underholdning' lige HER.