Andreas Bjelland mener ikke, der er sket store ændringer på landsholdet i den periode, han har været væk.

Forsvarsspilleren Andreas Bjelland spillede sin første landskamp siden november 2017, da Danmark og Irland spillede 0-0 i Aarhus mandag aften i Nations League.

De passive irere gjorde kampen let for de danske forsvarsspillere, og ligesom i ugen op til kampen forløb Andreas Bjellands retur til landsholdet derfor uden problemer.

- Det har været let at komme tilbage. Der er de samme principper på holdet, og det er mange af de samme spillere, som jeg kender rigtig godt. Så det har været lidt det samme som tidligere.

- Det var også dejligt at få lov til at spille, selv om vi mødte et irsk hold, der var gået på ferie og havde parkeret bussen og ikke rigtig ville noget. Vi holdt et clean sheet og fik et enkelt point, så det var fint nok, siger Bjelland.

Landstræner Åge Hareide vurderede kort før VM - i modsætning til Bjelland selv - at forsvarsspilleren ikke ville blive frisk til at spille i slutrunden.

Det fik Bjelland til at tage til genmæle, men med hans retur til landsholdet må striden betragtes som løst.

Spørgsmål: Havde du tænkt før denne landsholdssamling, at du kunne have spillet din sidste landskamp?

- Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke bruge så meget tid til at tænke på det, jeg er bare glad for at være tilbage. Det er det, jeg kan konkludere.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne vil være en del af landsholdet, så jeg kommer ikke til at sige nej, så længe jeg kan spille. Så må vi se, om jeg er god nok, men det er op til Åge at bestemme, siger Andreas Bjelland.

Bjelland var en fast del af det forsvar, der spillede Danmark til VM. Siden har han set Andreas Christensen og Mathias "Zanka" Jørgensen agere faste makkere med Simon Kjær i midterforsvaret.

Bjelland medgiver, at der er hård konkurrence i landsholdets forsvar, men han er klar til at tage kampen op for at generobre sin stamplads.

- Der er mange gode stoppere, og anføreren (Simon Kjær, red.) var ikke med denne gang, og så var der nogle af os andre, som fik lov til at prøve. Hierarkiet skifter lidt hele tiden, så det er svært at konkludere for meget på.

- Jeg synes, jeg tidligere har vist, at jeg sagtens kan bidrage med noget til landsholdet, og det er også derfor, jeg står her, siger FCK-spilleren.

/ritzau/