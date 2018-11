FC København kan stadig selv afgøre, om holdet går videre i Europa League, men det kræver en sejr over Zenit.

Andreas Bjelland vil gerne slutte gruppespillet i Europa League af med manér, så FC København kan fortsætte det europæiske eventyr efter nytår.

Det kræver formentlig, at FCK vinder over Zenit på Sankt Petersborg Stadion torsdag aften i den næstsidste gruppekamp.

- Jeg synes, vi har vist, at vi kan være med på de store stadioner. Vi kan lege med og har vist en bundsolid defensiv på udebane, og det bliver også vejen frem mod Zenit.

- Vores angreb skal starte med det forsvarsmæssige, siger Bjelland.

FCK-stopperen hæfter sig ved, at holdet endnu ikke har tabt på udebane i Europa i denne sæson.

Han havde generelt forventet noget mere af Zenit, selv om russerne fører FCK-gruppen med otte point efter fire kampe.

FCK har fem point på en tredjeplads, mens Slavia Prag har syv point på andenpladsen. De to bedste går videre.

- Vi havde en forståelse af, at Zenit ville være den bedste modstander. Men efter at vi har mødt dem alle sammen, så har Slavia Prag vist sig at være det klart stærkeste hold.

- Dermed ikke sagt at Zenit er noget dårligt hold, men jeg synes bare, at vi havde nogle værktøjer, der kunne gøre ondt på dem, og vi spillede en rigtig lige kamp mod dem, hvor vi sagtens kunne have vundet.

- Så jeg glæder mig til at spille mod dem, og vi kan godt vinde kampen, og det skal vi også, hvis vi stadig vil være med, vurderer Bjelland.

I september spillede FCK 1-1 hjemme mod Zenit, som kan gå videre med en sejr over københavnerne eller resultatet 0-0 på grund af udebanemålet i Parken.

- Hvis vi selv vil afgøre det, så skal vi vinde, konkluderer Bjelland.

- Vi vil gerne videre fra Europa League. Det kunne være fedt at spille i Europa League i det nye år også. Så vi skal ud og vinde nogle europæiske kampe her til sidst, siger han.

Bjelland har udsigt til at stå over for den russiske landsholdsangriber Artem Dzyuba endnu en gang.

- De har en fantastisk angriber, der scorede en masse mål til VM. Dzyuba er en stor tankcenterforward, som fylder meget i landskabet.

- Meget af Zenits spil går igennem ham, han laver mange af deres mål, og han er meget i feltet. Det bliver en af tingene, at vi skal lukke ned for ham, siger Bjelland.

Torsdagens kamp mellem Zenit og FCK går i gang klokken 18.55.

