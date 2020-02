FC Nordsjælland mod AC Horsens og AGF mod Randers er aflyst i Superligaen søndag, men den sene kamp mellem OB og Brøndby bliver gennemført som planlagt.

Det meddeler OB i en pressemeddelelse søndag eftermiddag, hvor de ligeledes forbyder tilskuerne at tage én bestemt genstand med.

Det er en paraply, der ellers ville være oplagt at tage med, fordi regnen forventes at vælte ned over Odense resten af dagen. Paraplyer udgør en sikkerhedsrisiko og kan genere andres udsyn under kampen.

OB opfordrer alligevel alle fans til at huske regntøj og komme i god tid, så spillerne kan føle opbakningen fra start.

OB mod Brøndby fløjtes i gang klokken 18.00. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere OB mod Brøndby fløjtes i gang klokken 18.00. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er dommeren af kampen, Michael Tykgaard, der har godkendt banen.

Derfor bliver kampen fløjtet i gang efter planen klokken 18.00.

OB oplyser, at dagens planlagte arrangementer i Albani Fanzone og Faxe Kondi Familiezone er blevet aflyst, og at det samme gælder alle aktiviteter for børn.

Hvis du alligevel tager en paraply med, vil den blive konfiskeret ved indgangen.