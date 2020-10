Det endte i den helt store nedtur for FC København torsdag aften, da holdet missede et nyt europæisk eventyr.

Og dagen derpå er der ikke noget, der tyder på, at omverdenen lader FCK-spillerne glemme gårsdagens fadæse.

For internettet glemmer som bekendt aldrig, og derfor er der særligt ét klip fra opgøret mod kroatiske Rijeka, der efterfølgende er gået viralt.

Peter Ankersens komiske selvmål har nemlig trukket overskrifter verden over, og det gløder ligeledes med kommentarer på det sociale medie Twitter.

Peter Ankersens selvmål er efter torsdagens kamp gået viralt. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Ankersens selvmål er efter torsdagens kamp gået viralt. Foto: Liselotte Sabroe

'FC København indkasserede et hylende morsomt selvmål, da holdet torsdag aften missede Europa League,' skriver det store verdensomspændende sportsmedie talkSPORT.

Også den østrigske del af det store fodboldmedie Sky Sports har valgt at fokusere på det komiske klip.

Med overskriften 'Uheldigt selvmål af tidligere Salzburg-spiller koster FC København Europa League', henviser mediet til Peter Ankersen, der har en fortid i RB Salzburg.

Øjeblikket, hvor Ragnar Sigurdsson nedlægger en tilbagestormende Victor Nelsson, hvorefter Rijeka-angriberen tipper bolden på overliggeren, inden den falder ned på Peter Ankersen, der sender bolden i eget net, er da også nået hele vejen til Australien.

For den australske sportskoncern Optus Sport har ligeledes delt selvmålet på Twitter med overskriften 'Det kunne godt blive det mest komiske selvmål i denne sæson'.

Flere Twitter-brugere har da heller ikke kunnet lade være med at ryge til tasterne for at kommentere på selvmålet. Det kan du se et udpluk af herunder:

'Det her er virkelig et helt fantastisk klovnenummer.'

'Jeg er helt færdig af grin over det selvmål.'

'Det her er jo helt vanvittigt sjovt. En perlerække af komiske fejl.'

'Okay, det er muligvis det sjoveste mål nogensinde.'

FC København endte med at tabe torsdagens opgør til kroatiske Rijeka med 0-1, og dermed bliver det ikke til noget europæisk gruppespil for Ståle Solbakkens mandskab i dette efterår.

I videoen øverst kan du se Peter Ankersens selvmål fra kampen.