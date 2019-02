Hvidløg holder normalt vampyrer fra døren. Søndag får det en lidt anden rolle, når skal det holde Liverpool fra at tage point på Manchester Uniteds hjemmebane, Old Trafford.

Eller det er i hvert fald, hvad flere på de sociale medier tror, Manchester United har tænkt, da de op til lokalderbyet mod Liverpool har sprøjtet græstæppet godt og grundigt til med en gang hvidløg.

Lugten skulle nemlig være så overdøvende, at den kan lugtes knap en kilometer væk fra stadion. Og nu spekulerer folk i, at det er en hel bevidst taktik for at holde Liverpool fra at vinde i Manchester.

Men årsagen til den noget anderledes banebehandling er dog en helt anden. SkySports skriver, at hvidløget bliver brugt, da det holder parasitter fra at ødelægge græssets rødder.

»Der er udsigt til parasitter på søndag. Det har de helt ret i,« skriver en Manchester United-fan eksempelvis som en sviner mod Liverpools spillere.

»Endnu en undskyldning for Klopp«.

»(Mohamed, red.) Salah må være allergisk overfor hvidløg. Og det her er et forsøg på at holde ham væk«.

»Klopp: Vi tabte i dag, her på Old Trafford. Ikke fordi græsset var for langt, for kort eller for vådt. Vi tabte, fordi der lugtede af hvidløg,« skriver en bruger.

En anden Manchester United-fan driller med, at hvidløget kun er blevet brugt for at holde Luis Suarez væk. Den tidligere Liverpool-spiller har gjort sig selv uheldigt bemærket af flere omgange, hvor han har bidt sine modstandere, og nu bliver sammenlignet med en vampyr.

Hvidløg er dog almindeligt brugt i de fleste storklubber i England. Det bliver typisk sprøjtet på banerne en gang om ugen. Trenden startede for godt fem år siden, og siden skulle kvaliteten på banerne være blevet bedre.

Søndagens derby mellem Manchester United og Liverpool bliver Ole Gunnar Solskjærs første som manager for United. Liverpool kan med et nederlag smide vigtige point i kampen om førstepladsen i Premier League, hvor de lige nu ligger på en delt førsteplads med en kamp mindre en Manchester City.