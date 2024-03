Internacionals maskot, 'Saci', er endt i en penibel sag.

Den stemningsskabende bamse kunne efter sigende ikke styre sin begejstring under holdets 3-2-sejr over Gremio i slutningen af februar.

I hvert fald er der nu tikket en klage ind fra journalist Gisele Kümpel, som mener, at maskotten opførte sig upassende overfor hende under kampen og blandt andet forsøgte at kysse hende under kampen.

Både Kümpel og 'Saci' var placeret bag det ene mål, og under scoringerne havde journalisten flere ubehagelige oplevelser med den jublende maskot.

Foto: Renato Padilha/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Renato Padilha/AP/Ritzau Scanpix

»Han stod ved siden af mig og krammede mig. Han fortsatte med at kramme mig. Selvom han havde masken på, klemte han mit hoved og gav mig et kys,« siger Kümpel til GloboEsporte.

Selvom personen bag maskotten havde kostume på, gjorde journalistens sanser alligevel oplevelsen voldsomt ubehagelig.

»Jeg kunne høre lyden af kysset, og jeg mærkede hans sved,« forklarer hun.

Internacional har efterfølgende bekræftet, at de har givet politiet videomaterialet fra kampen til politiet, så det kan indgå i efterforskningen af klagen.

Desuden melder klubben også, at medarbejderen, der agerer 'Saci' under Internacionals hjemmekampe, er blevet suspenderet, mens undersøgelsen færdiggøres.