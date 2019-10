Den mexicanske fodboldklub Veracruz tillod klubben Tigres at score to mål i en protest over manglende løn.

En fodboldkamp i den mexicanske liga lørdag morgen bød på bizarre scener.

Spillerne fra klubben CD Veracruz gav ingen modstand i kampens første fire minutter mod ligamodstanderne Tigres.

Det skete i en protest over ikke at have fået løn, skriver det amerikanske medie ESPN.

Efter et minuts stilstand i kampen begyndte Tigres' spillere at røre på sig.

Her fik de frit løb til at skyde bolden ind bag Veracruz' målmand Sebastian Jurado til 1-0.

Spillerne fra Tigres gentog miseren uden modstand minuttet efter og scorede til 2-0.

Først herefter begyndte Veracruz' spillere at spille med igen.

Tigres scorede til 3-0 efter otte minutter, men denne gang ydede Veracruz' spillere dog modstand.

Efter kampen revsede Veracruz-angriber Angel Reyna modstanderholdet Tigres.

Til det mexicanske medie TV Azteca siger han, at Tigres' spillere godt vidste, at Veracruz' spillere ville protestere i kampens første tre minutter.

Veracruz' spillere ville have boykottet kampen helt i protest.

Men efter trusler om tvangsnedrykning og udelukkelse fra den mexicanske ligaforening og det mexicanske fodboldforbund (FMF) besluttede Veracruz at deltage i ligakampen alligevel.

Fredag sagde FMF's præsident, Yon de Luisa, at man vil stille en million dollar til rådighed, der skal hjælpe med lønningerne.

/ritzau/