Pyroteknik, provokerende bannere og sågar tyveri af flag, trommer og andet fan-udstyr er efterhånden normalt i fodboldklubbers fankredse.

Men i Tyskland tog supportere fra Hansa Rostock alligevel drillerierne et skridt længere, da man gæstede Hamburger SV på Volkparkstadion i den næstbedste tyske række.

På en ikke endnu kendt måde fik en gruppe Rostock-fans fingrene i Hamborg-fansenes capo-tårn – altså det tårn, hvor stemningen på den aktive fan-tribune som regel bliver styret fra.

I hvert fald er tårnet pludselig dukket op i nærheden af Hansa Rostocks hjemmebane, Ostseestadion.

»Store metalstykker blev fundet i nærheden af Ostseestadion. Genstandene er blevet beslaglagt og fjernet, og en undersøgelse er nu blevet indledt,« lyder det ifølge Ekspress fra det tyske politi.

Men drillerierne stoppede ikke der, men blev blot taget endnu et skridt videre.

Her ses metaldelene, som blev fundet i nærheden af Hansa Rostocks hjemmebane. Foto: Instagram Vis mere Her ses metaldelene, som blev fundet i nærheden af Hansa Rostocks hjemmebane. Foto: Instagram

Inden politiets fund af de 'store metalstykker' var tårnet nemlig blevet set til salg på den tyske version af 'Den Blå Avis', Kleinanzeigen – og det endda helt gratis.

»På vegne af 'Nordtribüne Hamburg' udlodder vi to klatrestativer. På grund af HSVs sportslige præstationer og den negative stemning på Nordtribunen vil »Förderkreis Nordtribüne« gerne skille sig af med den,« lyder det i salgsopslaget.

Kampen mellem HSV og Hansa Rostock var plaget af flere fan-uroligheder, der blandt andet inkluderede et banner mod den mulige investor DFL – Deoutsche Fussbal Liga – som var af så voldsom karakter, at det nu er blevet politianmeldt som værende en trussel.

På det sportslige plan endte kampen 2-2 efter en sen HSV-scoring, som sørgede for, at Hamborg-klubben stadig er i live i oprykningskampen, mens Rostock kunne have spillet sig over nedrykningsstregen med tre point.