Den serbiske spiller Luka Jovic har ikke ligefrem været heldig, siden han skiftede til Real Madrid i sommeren 2019.

I 24 kampe for storholdet er det kun blevet til sølle to scoringer for angriberen, der nu også kan skrive en bizar skade på listen.

Han er nemlig blevet skadet hjemme i sin egen lejlighed, og skaden melder klubben på sin hjemmeside.

Der er tale om en skade i hælen i højre fod, som angriberen har pådraget sig under hjemmetræningen.

Luka Jovic fejrer sin scoring mod Osasuna i februar. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Luka Jovic fejrer sin scoring mod Osasuna i februar. Foto: OSCAR DEL POZO

Det er ikke mere end halvanden måned siden, at Jovic gjorde sig negativt bemærket.

Det skete, da han brød karantænen i hjemlandet Serbien og festede med sin kæreste. Det kan du læse mere om her.

Real Madrid gav knap 485 millioner kroner for den 22-årige angriber, der skrev under på en seks-årig kontrakt og kom fra tyske Eintracht Frankfurt.

Han var udset en rolle som en form for arvtager for den 32-årige Karim Benzema, men træner Zinedine Zidane har kun valgt Jovic til startopstillingen fire gange i sæsonen.