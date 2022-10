Lyt til artiklen

Det var en bizar situation tilskuerne på Red Bull Arena observerede under tirsdagens venskabskamp mellem Argentina og Jamaica.

Efter sin scoring til 2-0 blev verdensstjernen Lionel Messi opsøgt af halvnøgen baneløber, der inderligt brændte efter den seksdobbelte Ballon d'Or-vinders autograf.

Det skriver det britiske medie Daily Mail. Du kan se den bizarre situation nederst i artiklen.

Messi, der i begyndelsen var lidt chokeret, indvilgede i at signere ryggen på manden, men i sekundet hvor tuschen ramte kroppen blev baneløberen tacklet af hele tre vagter.

Det krævede flere vagter at tackle den halvnøgne baneløber, men i processen væltede vagterne næsten Messi omkuld. Foto: ANDRES KUDACKI Vis mere Det krævede flere vagter at tackle den halvnøgne baneløber, men i processen væltede vagterne næsten Messi omkuld. Foto: ANDRES KUDACKI

Ifølge Daily Mail kom vagterne i så voldsom kraft, at de næsten væltede det argentinske fodboldikon omkuld.

Messi har spillet 164 landskampe for Argentina, hvor det er blevet til 90 mål, og så er han blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller seks gange.

Situationen med den halvnøgne baneløber var ikke den første for Messi efter han blev skiftet ind i anden halvleg. Kun ti minutter efter hans indtog på banen kom endnu en baneløber på banen og ville have et billede med verdensstjernen.

Argentina vandt venskabskampen med 3-0, hvor Messi kunne kalde sig dobbelt målscorer og holdt liv i landets ubesejrede stime i 35 kampe.