Den tidligere AGF- og Randers-spiller Elmar Bjarnason smutter fra tyrkiske Elazigspor, da klubben har store problemer med økonomien.

»Der er mange problemer i klubben, de har slet ingen penge, så jeg har ikke fået løn i tre måneder nu. Jeg er bange for, at hvis jeg bliver skadet, så står jeg i en endnu værre situation, end jeg gør nu. Så var det smart at afslutte det nu og skrive med ny klub fra januar,« siger islændingen til Tipsbladet.

Den 31-årige midtbanespiller var en del af Islands trup under det imponerende EM i 2016, og i sommeren 2017 skiftede han AGF ud med tyrkiske Elazigspor, der spiller i den næstbedste række.

Opholdet er dog så langt fra blevet, som Bjarnason regnede med. De økonomiske problemer blev værre og værre som tiden skred frem, hvilket blev udstillet voldsomt ved starten af denne sæson.

I am really sad that my time in Elazig has ended like this. I met a lot of amazing people and made some friends for life. I really hope the team will do well without me like they did in Karabük and Adana.

Now I will find a new challenge but i will never forget my time in Elazig. — Elmar Bjarnason (@ElmarBjarnason) 15. november 2018

»En del spillere fik ikke betaling for sidste sæson, så før denne sæson måtte klubben ikke købe nye spillere, og samtidig forsvandt 13-14 spillere. Det betød, at vi nogle gange havde otte-ti amatørspillere med til træning. De ville ikke engang kunne spille i den tredjebedste række i Danmark, fortæller Elmar Bjarnason til Tipsbladet.

Det lader dog ikke til, at Bjarnason får problemer med at finde sig et nyt sted fortsætte fodboldkarrieren fra januar.

Efter islændingens eget udsagn har han 5-6 tilbud fra det næstbedste række i Tyrkiet, mens der også er interesse fra Cypern og Grækenland.

Derudover udelukker han heller ikke et comeback til dansk fodbold, selvom der altså ikke er noget konkret fra den front.