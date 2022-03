Det er ikke muligt for klubber i Superligaen at hente Anders Dreyer lige nu. Billedet er det samme i andre lande.

Anders Dreyer har fået suspenderet sin kontrakt med russiske Rubin Kazan, men den danske landsholdsspiller kan ikke umiddelbart komme til at spille for en anden klub som tingene ser ud nu.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har ellers åbnet for, at udlændinge på kontrakt i russisk fodbold ekstraordinært kan lave en aftale med en anden klub i resten af sæsonen.

Men foreløbig har ingen lande i Europa lavet den regelændring, der skal til for at genåbne transfervinduet.

»Det er vi i gang med at finde ud af, om vi skal beslutte eller ej,« siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Han vil ikke give et bud på, hvornår bestyrelsen er færdig med at overveje situationen, men konstaterer blot, at billedet er det samme overalt i Europa.

»Hvis man laver en regelændring midt i en turnering, som ændrer grundlaget for turneringen, så skal man selvfølgelig overveje det grundigt,« siger Claus Thomsen og fortsætter:

»Man kan suspendere sin kontrakt og rejse, hvis man vil. Men der er ikke taget beslutning om, om man kan blive spilleberettiget i en anden liga.«

Ifølge B.T.s oplysninger vil der gå en uges tid før Anders Dreyers fremtid kommer på plads.

Den fremtid kan både blive i Danmark, da både FC København og FC Midtjylland har vist interesse i danskeren – det samme har flere europæiske klubber.