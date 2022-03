Gremio-spilleren Lucas Silva fik sig en ubehagelige overraskelse, da han fejrede sit holds 3-0-scoring i sejren over Internacional.

I kampen mellem de to brasilianske mandskaber var hjemmeholdet Internacionals fans meget frustreret over, at deres hold var på vej mod et stort nederlag.

Målet til 3-0 til Gremio i slutningen af anden halvleg blev for meget for en Internacional-fan, der valgte at kaste at kaste en mobil i ansigtet på Gremio-spiller.

Du kan se den bizarre episode i videoen herunder.

Na comemoração do terceiro gol, um celular foi atirado no rosto do gremista Lucas Silva. pic.twitter.com/tMbzLxovcu — ge (@geglobo) March 19, 2022

Mobilen ramte Lucas Silva med stor fart og brasilianeren måtte lade sig udskifte efterfølgende.

På tv-billederne fra kampen kunne man se, at Lucas Silva måtte modtage behandling, og han blødte fra en flænge i læben.

Kampen blev for en kort stund afbrudt, hvor dommer Jean Pierre Lima gik over og samlede mobilen op fra græsset.

Han har nu indrapporteret sagen, der højest sandsynligt kommer til at få konsekvenser for Internacionale og klubbens fans.