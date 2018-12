Nepotisme er normalt lidt af et fy-ord.

Nu kan Anderlechts nye danske direktør, Frank Arnesen, ryge direkte i nepotisme-fælden allerede inden han er startet i jobbet. Grunden er kompleks og helt ligetil på samme tid.

Forleden blev Arnesen, der de seneste år har erhvervet sig som tv-ekspert på de danske landskampe, overraskende ansat som ny teknisk direktør i den belgiske storklub. Officielt starter han 3. januar.

Første og vigtigste programpunkt for Arnesen er at finde en ny træner til Anderlecht, efter klubben kort før jul fyrede Hein Vanhaezebrouck.

Kasper Hjulmand er fortsat plan b i Anderlecht. Men lige nu er FCN-træneren lagt lidt på køl.(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand er fortsat plan b i Anderlecht. Men lige nu er FCN-træneren lagt lidt på køl.(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Den 19.december kunne B.T. afsløre at Kasper Hjulmand er en af de varme kandidater til jobbet. Han er dog ikke Anderlecht og Arnesens førstevalg. Det er i stedet den tidligere hollandske landsholdsspiller Philip Cocu.

Men Cocu kaster sig ikke i grams. Hollænderen, der i oktober blev fyret i den kriseramte tyrkiske storklub Fenerbahce, vil ikke tage jobbet i Bruxelles for enhver pris. Han har en række krav.

Belgiske medier har tidligere fortalt, hvordan Cocu indledningsvis kræver 30 millioner kroner i årsløn. Men nu afslører Het Nieuwsblad, at den tidligere FC Barcelona-spiller også har andre betingelser. Og det er her tingene bliver komplicerede for Frank Arnesen.

Cocu vil nemlig have Chris van der Weerden med sig, hvis han skal tage jobbet i Anderlecht. Van der Weerden var assistent for Cocu både i det fejlslagne ophold i Fernerbahce - og da hollænderen var en stor succes hjemme i PSV Eindhoven.

Chris van der Weerden (tv.) hænger sammen med Philip Cocu (i midten) som ærtehalm. Nu vil Cocu have Frank Arnesen til at hyre van der Weerden - som er Arnesens egen svigersøn. Foto: TOUSSAINT KLUITERS Vis mere Chris van der Weerden (tv.) hænger sammen med Philip Cocu (i midten) som ærtehalm. Nu vil Cocu have Frank Arnesen til at hyre van der Weerden - som er Arnesens egen svigersøn. Foto: TOUSSAINT KLUITERS

Og her opstår det, der måske kan blive et problem. Chris van der Weerden er nemlig svigersøn til - ja, I har gættet det - Frank Arnesen! 46-årige van der Weerden har gennem mange år været gift med Arnesens datter, Anja, som den tidligere fodboldspiller også har børn med.

Det giver Arnesen lidt af et dilemma. Skal han ansætte Cocu og sin egen svigersøn og dermed åbne en stor flanke for kritik - eller skal han finde et alternativ?

Lige nu tyder noget på, at det bliver det første. Anderlecht er lige nu gået 'all in' på Philip Cocu, mens alternativerne for nu er lagt på køl.

Det gælder således også danske Kasper Hjulmand. Ifølge B.T.s oplysninger ville Anderlecht-ledelsen i sidste uge have taget en telefonsamtale med netop FC Nordsjællands træner. Men den samtale blev udskudt, indtil der er en afklaring omkring Philip Cocu.

En afklaring, der kan føre til, at Frank Arnesen ansætter sin egen svigersøn som en af sine første handlinger i sit nye job.