Manchester United-manager Erik ten Hag havde en del at skulle forholde sig til efter ydmygelsen i søndagens Manchester-derby.

Man havde svært ved at følge med i en absurd målrig forestilling på Etihad Stadium, da Manchester City pulveriserede Christian Eriksens Manchester United i en kamp, der på mærkværdig vis endte 6-3, da City tog fod af speederen i anden halvleg.

Selvom Manchester United i den grad manglede en spiller med mål i støvlerne og noget erfaring på banen fra anden halvlegs start, så kom verdensstjernen Cristiano Ronaldo aldrig på banen.

Erik ten Hag mente, at han havde én bestemt god grund til, at den 37-årige portugiser ikke kom i aktion.

Da ten Hag fik spørgsmålet fra journalisterne efter kampen om, hvorfor Ronaldo ikke var med, afslørede hollænderen, at han ikke ønskede at fornærme angriberen ved at sende ham ud på grønsværen for United, der allerede var nede med 4-0 på det tidspunkt.

»Det var af respekt for hans imponerende karriere,« sagde Erik ten Hag på pressemødet efter kampen.

Han mener også, at Manchester United fik som fortjent i søndagens 3-6-nederlag til Manchester City.

»Det er ret simpelt – vi troede ikke på det.«

»Når man ikke tror på det inde på banen, så kan man ikke vinde kampe. Det er uacceptabelt,« siger hollænderen.

»Vi var udisciplinerede, når det kom til at følge reglerne, og så får man en på tuden. Det var, hvad der skete i dag.«

Det var i stedet de to Manchester City-stjerner Erling Haaland og Phil Foden, der begge scorede et hattrick og dermed stod for alle Citys seks mål.

Christian Eriksen havde langt fra sin bedste kamp i United-trøjen