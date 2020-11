Kun syv spillere trænede med ved landsholdets torsdagstræning, seks markspillere og en enkelt målmand.

Banen blev sprinklet grundigt med vand, og Helsingør Stadion var klar til landsholdstræning med en tilbagevendt Kasper Hjulmand som landstræner.

Men Hjulmand, der havde været i isolation i fire dage, havde kun syv spillere til rådighed til torsdagens træning.

Fem spillere er torsdag sorteret fra på det danske fodboldlandshold.

Det drejer sig om Andreas Maxsø, Jakob Ahlmann, Patrick Mortensen, Carlo Holse og Jesper Lindstrøm. Holse og Lindstrøm ryger ned på U21-landsholdet.

Det fortalte Hjulmand inden træningen. Han havde set onsdagens 2-0-sejr i testkampen over Sverige hjemme på hotelværelset.

De syv spillere, der deltog torsdag, var Simon Kjær, Christian Eriksen, Oliver Abildgaard, Daniel Wass, Jonas Wind, Alexander Bah samt Oliver Christensen.

De kunne spille lidt i firkanter, og assistenttræner Ebbe Sand gik også ind og deltog i noget kombinationsspil.

Resten var blevet hjemme på hotellet for at restituere, mens adskillige spillere stadig er isoleret. Det skyldes et forsigtighedsprincip i forhold til mulig kontakt med coronasmittede Robert Skov eller en DBU-behandler.

De ni spillere er derfor fortsat i isolation og kan tidligst træne med fredag, hvis de bliver testet negative.

Og Hjulmand venter fortsat på svar fra de engelske myndigheder, i forhold til om de danske spillere i England kan støde til den danske trup.

Der venter to kampe i Nations League for Danmark - søndag hjemme mod Island og tre dage senere Belgien på udebane.

England skal selv spille mod Island på hjemmebane på onsdag. Islændingene skal dermed kunne rejse til England, tre dage efter at de har været i Danmark.

- Jeg hørte Gareth Southgate (engelsk landstræner, red.) sige, at de regner med, at den engelske regering kommer med en udmelding i dag.

- De arbejder på at stå for at kunne transportere de islandske spillere ind og ud på en sikker måde, og hvis det er tilfældet, må det også gælde den anden vej.

- Så må vi jo på præcis samme måde kunne gøre det med vores spillere ud af England og ind i England. Vi regner med, at der kommer en melding, og så må vi se, siger Hjulmand.

Landstræneren håber, at det går i orden, så han kan gøre brug af sine danske spillere fra England.

- Hvis ikke Island kan komme til England og spille, og hvis England ikke kan flytte kampen på grund af forskellige ting, synes jeg, det åbner op for en masse problemstillinger.

- Det er indlysende, at England gerne vil spille hjemme. Der er en masse klubber og en masse spillere, som nødig vil rejse rundt omkring i Europa og tilbage igen for at spille en kamp mod Island, siger Hjulmand.

