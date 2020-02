Newcastle spillede sig tirsdag aften videre i FA Cuppen, og det var der især én fan, der var ret begejstret over.

Efter 115 minutters spil tog Allan Saint-Maximin tog sagen i egen hånd og scorede et flot solomål til 3-2 mod League One-mandskabet Oxford United.

Newcastle-målscoren løb efterfølgende ned i den anden ende af banen for at fejre scoringen med de medrejsende fans.

Her var der én fan, der blev så glad for scoringen, at han valgte at hive ned i sine bukser og vise sig selv frem, som naturen har skabt ham.

En Newcastle-fan blev nok lidt for begejstret ved scoringen til 3-2. Foto: Screenshot/TV3 Sport Vis mere En Newcastle-fan blev nok lidt for begejstret ved scoringen til 3-2. Foto: Screenshot/TV3 Sport

Det lader desuden til, at Allan Saint-Maximin også fik øje på den pågældende fan, da han fejrede målet.

På angriberens Twitter-profil skriver han således: 'Mig efter at have set helikopter-jubelscenen' med en efterfølgende video.

Kampen endte 3-2 til Newcastle, som tidligere i kampen havde smidt en 2-0-føring over styr. Premier League-holdet er dermed videre til femte runde af årets FA Cup.

Du kan se den bizarre jubelscene øverst i artiklen.